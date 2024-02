Foggia si prepara all'arte di Oscar Olivares: 100mila tappi per realizzare il grande ecomurales

Centinaia di tappi arrivano, da tutta la città, in bustine e contenitori già divisi per colore; tutti gli altri, invece, vengono diligentemente selezionati dai bambini delle scuole di Foggia che già immaginano, ad occhi aperti, il disegno che ne verrà fuori.

Da mero rifiuto, infatti, ogni tappo si farà strumento di arte per l’ecomurales che verrà presto realizzato sulla parete esterna della palestra della scuola ‘Vittorino Da Feltre’, al quartiere Cep. A realizzare l’opera sarà l’artista venezuelano Oscar Olivares, noto in tutto il mondo per la sua eco-arte. Olivares giungerà a Foggia nelle prime due settimane di aprile: “Sarà la sua prima volta in Italia, e ne è entusiasta”, spiega a FoggiaToday Andrea Castriotta, presidente dell’Aps So’ Bellicos, promotore del progetto con Aps Amici di Famiglia, Associazione Foggia Social Club e Associazione Ipogei Foggia.

L’ecomurales riprodurrà un bozzetto artistico del foggiano Vito Moreno (nella foto in basso) che ritrae, in primo piano, un nonno e una nipotina che si stringono la mano; sullo sfondo invece vi sarà lo scorcio più rappresentativo di Foggia, ovvero piazza Cavour, con la fontana del Sele, il pronao della villa comunale e il Palazzo dell'Acquedotto. La rappresentazione intende riconnettere, idealmente, il centro alle periferie cittadine.

Il murales verrà realizzato su una superficie di circa 50 mq; per realizzarlo ci vorranno oltre 100mila tappi, ma se ne dovranno prevedere molti di più per garantire il necessario margine di scelta dei colori. “Abbiamo ricevuto le indicazioni preliminari dall’artista: prima del suo arrivo dovremo preparare la parete realizzando un ‘reticolato’ (il concetto è quello della carta millimetrata), con riquadri di 50 cm, nei quali Olivares andrà a riportare, dal progetto alla parete, i vari dettagli del disegno, utilizzando i tappi come se fossero le tessere di un mosaico”.

Il progetto vedrà la luce grazie ad una raccolta fondi aperta e chiusa sulla piattaforma Idea Ginger, realizzata per coprire esclusivamente le spese di viaggio dell’artista e quelle propedeutiche alla realizzazione dell’opera (5mila euro). “Abbiamo, inoltre, ricevuto il sostegno dell’impresa Boscaino che metterà gratuitamente a disposizione dell’artista il ponteggio nei giorni utili alla realizzazione dell’opera”, continua Castriotta.

L’idea è quella di creare una serie di eventi a corollario della realizzazione dell’ecomurales per affrontare i temi della sostenibilità, ecologia e inclusione multiculturale. “Ogni giorno, al termine dei lavori, ci saranno momenti di incontro e confronto su raccolta differenziata ed ecosostenibilità che sono il focus del progetto, ma anche dialoghi con l’artista e laboratori per conoscere meglio la sua tecnica e le sue esperienze. Coinvolgeremo anche gli universitari presenti a Foggia con il progetto Erasmus”, conclude.

L’ARTISTA | Oscar Olivares è un artista venezuelano, nato a Caracas, 27 anni fa. E' diventato famoso in tutto il mondo per le sue opere, uniche nel proprio genere. Con una minuziosità e pazienza disarmante, riesce a realizzare diversi murales realizzati interamente con tappi di plastica. Con questa particolarità riesce a dimostrare che sia possibile riqualificare un muro e, contestualmente, lasciare un messaggio di sostenibilità: ciò che si crede possa essere un rifiuto può diventare una fantastica opera d'arte. Le sue opere sono famose in tutto il mondo ed ha esposto opere nei più celebri musei ed avremo l'onore di ospitare una sua opera a Foggia.