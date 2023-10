Puglia Social Dinner, i fratelli Pietrocola tornano a casa e si confrontano col 'cibo della emozioni'

I fratelli Valentina e Andrea Pietrocola portano la grande cucina nella loro città, Foggia. Dopo 5 edizioni in giro tra Milano, Roma, Vietri sul Mare e Bologna, i due giovani imprenditori, autori del blog 'La cucina del Fuorisede', ormai un cult del panorama enogastronomico nazionale, tornano l’11 ottobre con la #PugliaSocialDinner in Puglia, precisamente a La Magione di Tenimento San Giuseppe.

L’evento ospiterà 70 persone fra aziende, influencer, blogger e professionisti del settore digital per due momenti distinti. In un apposito talk show si parlera del rapporto fra cibo, emozione e territorio. Interverranno Stefania Gallucci, nutrizionista esperta in emotional eating, Francesca Riviello, psicoterapeuta e psicologa, Antonella Santillo, componente del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) e Saverio Russo, presidente regionale Fai ambiente e docente ordinario del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.

In un secondo talk, si affronterà il tema dell’importanza del listening aziendale grazie al ruolo dell'influencer marketing. Interverranno Sonia Peronaci, imprenditrice digitale nei settori del food e della comunicazione, insieme agli influencer Martina Palma, Francesco Liscio, William Esposto, Michele Pacino, Maria Chiara Pedone e Nunzia Bellomo.I talk saranno moderati da Valentina Pietrocola, CMO della Maraki Srl e ideatrice insieme al fratello Andrea del format #lesocialdinner.it

A seguire verrà offerta una cena interamente realizzata dall'Executive chef Massimo Scirocco il cui fil rouge sarà il cibo, veicolo di emozioni gustative. "Ogni anno - ha detto Valentina Pietrocola - cerchiamo di portare nel talk della Social Dinner argomenti di dibattito e tendenza utili alla crescita sia delle aziende che dei creator digitali. La cena poi è il momento in cui gli argomenti stimolati dal talk lasciano spazio alla convivialità e al piacere della chiacchiera informale attorno ad una tavola imbandita. Ed è proprio qui che avviene la magia".