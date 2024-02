La Puglia trionfa ai Campionati della Cucina Italiana: è medaglia d’argento e il premio 'critica gastronomica'

La Puglia - dopo un decennio - porta a casa con orgoglio la medaglia d’argento e il premio della critica gastronomica ai Campionati italiani della Cucina Italiana che si sono svolti a Rimini, dal 18 al 20 febbraio. A centrare il risultato è stato il team regionale Unione cuochi, valutato da una giuria di fama internazionale World Chef presieduta dallo chef Domenico Maggi.

In gara, una squadra di giovani di nuova formazione (chef Vito Chiapperino, chef Giuseppe Scarlato, chef Giuseppe Angino, chef Francesco Villani, pastry chef Donato Soldani, junior lady chef Fabiana Milone, chef Simone Conte, Matteo distaso e Matteo Milone, capitanati dal team manager Domenico lampedecchia) che da novembre a febbraio con incessante dedizione si è preparata per questa competizione raggiungendo un obiettivo ambito.

In 4 ore, hanno realizzato un menù completo, per 45 persone presentando Amuse-Bouche, Rocher di mare verso l’oriente, Primo piatto Infusi di Gioia , Main course Profumo in masseria, Dessert e Dosami.-

Gli chef sono grati alla FIC - Federazione Italiana Cuochi poiché la partecipazione alle competizioni è sempre un momento di crescita professionale e personale dove si consolidano le amicizie e si creano nuovi rapporti personali.

Ringraziando gli sponsor che hanno sostenuto la partecipazione, il team inizia a pensare alle nuove competizioni per sempre migliori obiettivi portando sempre più in alto la Puglia. Il team presenterà prossimamente la degustazione del menu vincente in luogo e data da definirsi.