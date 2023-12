Il circo fa tappa a Foggia, l'assessora alle Politiche Sociali: "Benessere animale è nostra priorità"

Il circo fa tappa a Foggia e l'assessora alle Politiche Sociali con delega al benessere animale, Simona Mendolicchio, tiene a precisare: “Il mio impegno professionale, e adesso politico-amministrativo, mi hanno vista e mi vedranno sempre in prima linea nella tutela del benessere animale".

"Le normative attualmente vigenti nel nostro territorio non hanno potuto impedire allo Sportello Unico Attività Produttive il rilascio, nei mesi scorsi, dell’autorizzazione per un circo con animali a Foggia, molto lontano dalla mia percezione di intrattenimento e spettacolo. Posso assicurare, esprimendo anche la volontà dei miei colleghi di giunta, della sindaca Maria Aida Episcopo e in piena sintonia con il programma della nostra coalizione, che affronteremo con attenzione e rigore ogni problematica per garantire il massimo rispetto per gli animali nella nostra città”, conclude.