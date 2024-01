La P.A.C.E. come gesto d'arte: l'installazione sui ruderi di Palazzo Longo

P.A.C.E. come gesto d’arte. Quattro lettere per una parola evocata, tradita, urlata, ignorata, inutilmente invocata. Ha senso continuare a farvi appello? Il gesto artistico senza clamori degli artisti di 'Spazio55' intende richiamare l’attenzione sull’autentico valore di una parola che non può e non deve considerarsi un mero slogan.

Nasce dall’idea di Antonio De Michele che ha coinvolto quattro artisti nella realizzazione di una lettera, ognuno con la propria tecnica. Una lettera a testa a comporre la parola 'Pace'. Un gesto d’arte concretizzatosi presso i ruderi di Palazzo Longo (via Fuiani a Foggia) sito da tempo eletto dagli artisti a spazio di espressione e esposizione d’arte.

Lettere diverse per una parola dall’inequivoco significato e valore. Da un non/luogo d’abbandono un appello per la Pace non urlata ma pretesa. L'opera è firmata da Katia Berlantini, Anna Fiore, Michele Lella e Sinuhe da Foggia coordinati da Antonio De Michele in rappresentanza di 'Spazio55 Arte Contemporanea' e sarà visibile a partire da oggi, sabato 27 gennaio (fino a consunzione).