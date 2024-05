Il foggiano Matteo Del Campo in finale a 'L'Acchiappatalenti': "Ho lasciato il lavoro fisso per seguire la mia arte"

Ha fatto il debutto ieri sera 'L'Acchiappatalenti', nuovo show condotto da Milly Carlucci. Si tratta di un programma che ha lo scopo di individuare dei personaggi talentuosi. La scelta avviene grazie a una giuria composta da Flavio Insinna, Simona Ventura e Francesco Facchinetti, che valuta l'esibizione dei concorrenti, supportati dai talent scout Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Sabrina Salerno. Al termine della puntata, vinta dal cantante Antonio Vaglica - talento scelto da Wanda Nara -, hanno ottenuto una wild card anche Ben Palumbo (scelto da Paolantoni) e il foggiano Matteo Del Campo, scelto da Teo Mammuccari.

"Un talento rivoluzionario, che cambia le regole del gioco", lo ha presentato così Milly Carlucci prima della sua bizzarra esibizione di canto e ballo: "Lui diverte, piace al pubblico perché fa ridere e il pubblico ha voglia di ridere", ha commentato Teo Mammuccari. Del Campo, personaggio piuttosto noto sui social (con partecipazioni in diverse trasmissioni televisive), ha 30 anni e nel suo video di presentazione si è definito "performer rivoluzionario che ama unire voce, corpo, musica, lasciare un segno, una lacrima o un sorriso".

Per assecondare la passione per lo spettacolo ha deciso di lasciare un lavoro fisso: "Ho avuto la fortuna di avere mia madre che mi sostiene in tutto, anche quando ho lasciato il lavoro per seguire la mia arte. Chi mi sceglierà avrà modo di capire quanto la mia arte è rivoluzionaria".

Del Campo si è esibito in una bizzarra performance di canto e ballo - bissata al termine della puntata con Mammuccari - che gli è valsa una valutazione complessiva di 27 punti da parte dei tre giudici che, al termine della puntata, gli hanno poi conferito una delle due wild card. Nella finale dovrà esibirsi insieme al suo 'Acchiappatalento' Teo Mammuccari.