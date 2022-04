Manuela Arcuri ospite al centro 'Il Cigno': le 'coccole' di Loreta Ricotta per la testimonial del Gino Lisa

Gradita ospite oggi all’Istituto Il Cigno. Nel centro diretto dalla onco-estetista Loreta Ricotta è giunta l’attrice Manuela Arcuri, testimonial del convegno ‘Aeroporto Gino Lisa di Foggia volano per il nostro territorio’, tenutosi ieri presso la Camera di Commercio di Foggia.

La Ricotta si è occupata dei trattamenti estetici e make up della nota attrice. L’ennesimo risultato prestigioso, dopo la partecipazione, con il team Al Pacino service Rai di Giovanni Sciarillo, all’ultimo Festival di Sanremo e il successo dell’evento benefico ‘Debutto in società’ dello scorso gennaio, grazie al quale furono raccolti 4mila euro per il reparto di Ematologia del Policlinico Riuniti di Foggia.