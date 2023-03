Bombe di semi nel parco mai nato: “Foggia può ripartire dalla resilienza di un fiore”

Guerrilla gardening del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile in via Parini

Il comitato di cittadinanza attiva La Società Civile saluta la Primavera con un’azione di guerrilla gardening, il giardinaggio d’assalto che recupera spazi urbani abbandonati: semina bellezza per far ‘rifiorire’ Foggia. Gli attivisti, una trentina, hanno preparato tre ceste cariche di ‘seed bombs’ o ‘seed balls’, un mix di fiori da campo che favorisce l’impollinazione da lanciare per poi vederli germogliare.

Il comitato ha scelto il terreno incolto di via Parini, con il beneplacito del Comune. Lì doveva nascere un Parco della Cultura e dello Sport. Sullo sfondo qualcosa brucia, più in là si vede Masseria Pantano. Durante i lavori di costruzione dell’edificio residenziale erano state rilevate tracce archeologiche e, all’epoca, le associazioni ingaggiarono una battaglia, in testa il Centro Studi Naturalistici Onlus di Vincenzo Rizzi (nell’intervista), fino ad un ‘compromesso’ per la valorizzazione dei ritrovamenti, ma a distanza di oltre dieci anni non se n’è fatto più niente.

“È una piccola rivoluzione civile e gentile, magari per far rifiorire anche l’attivismo dei foggiani”, afferma la presidente del comitato Lucia Aprile. “Questo è uno dei tanti luoghi destinati a verde urbano abbandonati – ricorda - Foggia deve ricominciare dalla gentilezza e, soprattutto, dalla resilienza di un fiore”.

(Nel video, Alfonso Siani, Lucia Aprile e Vincenzo Rizzi).