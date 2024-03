A Foggia la giornata più calda in assoluto con 47°: era il 25 giugno 2007

Il 25 giugno 2007 i termometri segnarono i 47° a Foggia, record assoluto mai registrato da una stazione meteorologica ufficiale.

Il quiz dell'Eredità è stato sottoposto nella giornata di ieri. Francesco, concorrente dell'Eredità, non ha avuto dubbi che fosse quello l'anno di riferimento, per via del riscaldamento globale.

Ancora una volta Foggia è stata citata nel programma condotto da Marco Liorni. Dall'inizio dell'anno i quiz sul capoluogo dauno salgono a tre, dopo quello della signora di Carapelle che ha finto di stare male per 'scroccare' passaggio da ambulanza e farsi accompagnare in città e dopo l'altro quiz del ladro che ha restituito agli sposi gli abiti di nozze rubati.

Gaetano Marsico e Giuseppe Cursio, sono invece i foggiani diventati campioni che hanno portato a casa rispettivamente 57mila e 50mila euro