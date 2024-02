Furto su commissione alla Macchia Gialla: 'tagliano' carrozzeria per rubare il fanale di un'auto

Con delle forbici da elettricista 'tagliano' la carrozzeria di un'auto per rubarne il fanale. Un vero e proprio furto 'su commissione' messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Foggia. Il fatto è successo in zona Macchia Gialla, più precisamente in piazza Renato Luisi, dove era parcheggiata la Fiat 500X depredata da gente senza scrupoli.

Precisamente, i ladri hanno portato via il fanalino delle luci di posizione. Per farlo, hanno realizzato un vero e proprio "buco" di circa 30 cm di diametro nella carrozzeria. Il resto della vettura era intonso. Nei pressi dell'auto colpita è stata recuperata anche la molla di un paio di forbici da elettricista o da giardinaggio, o di altro arnese utilizzato per realizzare il furto.

Il danno causato ai proprietari dell'auto è ingente: andrà sostituita l'intera scocca anteriore essendo il pezzo ormai irrecuperabile.