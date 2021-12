Foggia tifa per Daniela Ribezzo, l'insegnante che realizza dolci danzando: è tra le finaliste di Bake Off Italia

Prosegue il sogno di Daniela Ribezzo, la ballerina e insegnante foggiana, tra le concorrenti di Bake Off Italia, "lo show più dolce della Tv", in onda su Real Time e in anteprima su Discovery+. La 29enne foggiana è infatti tra le finaliste dell'edizione 2021.

Daniela, che nel 2015 sfiorò l'accesso al serale di Amici di Maria De Filippi (un infortunio interruppe anzitempo la sua partecipazione), ha superato le semifinali nello show che vede come giudici i pasticceri Ernst Knam e Damiano Carrara, e le giornaliste Benedetta Parodi e Clelia D'Onofrio, vincendo la prima prova (sulla realizazione di una Pom Pom Cake) e guadagnandosi un vantaggio nella prova tecnica superata brillantemente.

La finale andrà in onda venerdì 17 dicembre alle ore 21.20 su Real Time.