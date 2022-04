A Foggia corsi e laboratori per i giovani neet

Favorire l’educazione alla legalità tra i giovani neet, attraverso la loro inclusione sociale e il rafforzamento del senso comunitario. Sono questi gli obiettivi dei due progetti dedicati alla fascia di persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e nella formazione, promossi a Foggia dall’associazione fratelli della stazione, con il sostegno di fondazione Vodafone Italia e di Unicredit Foundation.

Entrambi i progetti prevedono laboratori esperienziali e corsi professionali destinati a giovani tra i 15 e i 35 anni. Presso il centro diurno 'Il dono' (via Petrone, 14) si terranno laboratori su office, e-commerce, web application, social network, privacy in internet & fact checking. A questi si aggiungeranno i corsi professionali, già attivati con enti accreditati per varie categorie: grafico digitale, pizzaiolo, panettiere, sartoria, parrucchiere, estetista, oss, assistente alla poltrona, assistente alla segreteria, sviluppatore java, sviluppatore microsoft/dot net, sviluppatore software salesforce, food & beverage, operatore industria 4.0.

Si tratta, quindi, di iniziative di fondamentale importanza in una città come Foggia che registra, tra le altre, due forti emergenze sociali: il costante aumento di neet che né studiano né lavorano e la diffusione dell’illegalità, anche nelle fasce giovanili. Da qui, la volontà di far emergere le potenzialità di soggetti comunemente emarginati e sviluppare nei giovani l’importanza del rispetto del bene comune come principio di legalità. Per contatti ed info: fdsfoggia@gmail.com