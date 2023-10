A Foggia si cercano comparse per il nuovo film di Giulio Base

Foggia di nuovo set cinematografico. Il capoluogo dauno, infatti, a breve ospiterà la troupe del nuovo progetto cinematografico di Giulio Base, conosciuto dal grande pubblico per aver diretto alcune fra le serie tv più acclamate (‘Padre Pio tra cielo e terra’, ‘Don Matteo’, Pompei’) e pellicole come ‘Poliziotti’.

Per l’occasione, la società di produzione salentina ‘Passo Uno’ ha organizzato un casting che si terrà giovedì 26 e venerdì 27 ottobre a Foggia presso il Piccolo Teatro Impertinente (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19).

Nel dettaglio, per il film, si cercano diverse comparse: uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 55 anni senza tatuaggi visibili e con capelli che non abbiano tagli, colori e rasature moderne, ma anche un bambino (o bambina) di origine asiatica di età compresa tra i 6 e i 12 anni e una donna residente a Foggia o in provincia di Foggia e che abbia tratti nordici (pelle chiara e capelli chiari) e un’età compresa fra i 25 e i 55 anni.

Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi in uno dei due giorni del casting munito di fotocopie del documento di identità e del codice fiscale (più codice iban ed email riportati a penna sulla fotocopia). Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a passouno2023@gmail.com