I giornalisti in erba del Pascal diventano content creator per i social del Foggia Calcio

Una bella opportunità quella che avranno alcuni studenti dell’Istituto ‘Blaise Pascal’ di Foggia: collaboreranno con i responsabili della comunicazione del Foggia Calcio.

Il progetto è stato presentato questa mattina al termine della conferenza stampa del mister rossonero Cudini. Cristian De Filippo e Alessandro Petrone, i due giornalisti in erba che fanno parte della redazione sportiva del giornale scolastico del Pascal ‘ilSottoSopra’, aiuteranno gli addetti alla comunicazione della società rossonera a curare l’aspetto della comunicazione su Facebook e Instagram pubblicando contenuti per quanto riguarda il settore giovanile e femminile. Inoltre, i redattori del giornale scolastico seguiranno allenamenti e partite delle squadre Primavera 3, Under 17 e Under 15 nazionali, Under 16 e Under 14 provinciali e il settore femminile con le squadre Under 17, Under 15 e Under 12.

“Si tratta di una grande occasione per gli studenti collaborare con dei professionisti e con la realtà del Calcio Foggia che a livello comunicativo è una delle più importanti della Capitanata” hanno dichiarato dal Pascal.

Il progetto va ad affiancarsi alla nuova edizione (la sesta) di ‘Piccoli Giornalisti crescono’, il concorso che fa capo proprio a ‘ilSottoSopra’ e che è rivolto a studenti e studentesse delle terze classi delle scuole medie della Capitanata per avvicinarli al giornalismo e alla meravigliosa arte del raccontare gli eventi locali e del mondo.

Anche in questa sesta edizione il premio avrà una scadenza mensile e i migliori articoli inviati alla redazione del giornale ilSottosopra saranno premiati da una giuria. Tutti gli articoli mensili vincitori parteciperanno ad una ulteriore selezione per stabilire il vincitore dell’anno scolastico 2023/2024.