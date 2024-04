Il foggiano Alessandro Piemontese vince il premio Mediastars con il suo 'L'amore è fluido'

La ventottesima edizione del Premio Mediastars, evento e riconoscimento nazionale nel campo della comunicazione, “parla foggiano”: Alessandro Piemontese, Direttore creativo, si è aggiudicato il primo posto assoluto nella categoria “Etico Sociale” per una campagna adversiting realizzata con “La Content Agency”, agenzia di cui è co-fondatore. Al foggiano Alessandro Piemontese, che a Foggia ha fondato l’agenzia Oissa specializzata nell’e-commerce, è stato inoltre riconosciuto lo “Special Star per il Copy Strategy”.

È riuscito a conquistare il primo premio su oltre 580 progetti in concorso. Il progetto che lo ha portato alla vittoria, di cui ha curato ogni aspetto (concept design, social media strategy, copy strategy e graphic design) s’intitola “L’amore è fluido”. Il claim richiama abilmente i diversi aspetti e le differenti accezioni universali e inclusive della fluidità e dell’amore, a partire dal prodotto, l’olio extravergine d’oliva di una importante azienda pugliese. Nella motivazione del premio, la giuria ha messo in evidenza la capacità di esprimere un “universo valoriale” che “affonda le radici in Puglia, nel territorio e nella tradizione, elevando le sue ramificazioni al design, all’innovazione, allo stupore” per “diffondere e condividere la bellezza del contenuto e del contenitore. Il buono nel bello”. Un messaggio che ha un valore aggiunto perché capace di andare “oltre la comunicazione di prodotto. Il brand è entrato da tempo in una fase in cui ha una forza e una storia per comunicare concetti importanti, per prendere posizione. Così è nato, Amore Fluido”.

L’amore, dunque, che diviene declinazione universale di colori e di autenticità. “Genuino come l’olio. Che è fluido, non conosce le differenze, ama soltanto. Quell’arcobaleno che è la vera icona di riconoscimento di questo brand è già posizionamento. Ora prende posizione dicendolo chiaramente: Crediamo nell’amore fluido”. Alessandro Piemontese ha 44 anni e da più di 20 lavora nei settori della comunicazione e dell’adversiting. La giuria della ventottesima edizione del Premio Mediastars si è avvalsa, quest’anno, delle valutazioni operate da 202 professionisti e da oltre 46mila mail di votazione. Il Premio Mediastars si conferma come l’organizzazione più rappresentativa del settore per la partecipazione sul territorio nazionale, grazie al lavoro continuativo messo in atto per ricercare e premiare le realtà creative italiane. Mediastars in questa edizione ha ricevuto iscrizioni da agenzie provenienti da dodici regioni italiane con una rappresentanza di ben trentacinque capoluoghi di provincia. La cerimonia di premiazione si terrà a Milano il 6 giugno 2024, nell’Auditorium San Fedele, in via Hoepli 3, durante una serata-evento che inizierà alle ore 17.