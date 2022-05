Torna 'Foggia a morsi', il tour social tra le bontà di Capitanata

“Foggia a morsi”, si riparte. Dopo il successo della scorsa edizione, il gruppo di foodblogger di Capitanata riprende il tour nella ristorazione locale.

Il format social, che racconta le realtà enogastronomiche cittadine, è nato l’anno scorso da un’idea di Antonio e Donatella, gli autori di 'Metti tavola' (qui il progetto). I due, marito e moglie, con loro bambina, condividono la passione per la cucina ed il buon cibo sulle pagine Instagram e Facebook, valorizzando il territorio e promuovendo piatti della tradizione.

A partire dal prossimo mercoledì, 11 maggio, i foodblogger siederanno ai tavoli di varie location del capoluogo e non solo. Questa volta, infatti, faranno tappa anche in provincia, per raccontare, con foto e storie, le gustose esperienze culinarie. Inoltre, in questa edizione, ad ogni serata, ci sarà un invitato “extra”, scelto tra personaggi locali, come influencer, giornalisti, weddingplanner. Per seguire il nuovo ciclo di Foggia a Morsi, seguite su Instagram i profili @foggiaamorsi, @a_casa_di_carola, @il_cuore_in_pentola, @ileniadiana80, @lacucinadelfuorisede, @mariagraziacericola, @metti_tavola, @paolar.marra e @raffy_2014.