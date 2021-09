Blogger e Instagrammer prendono ‘Foggia a morsi': "Raccontiamo la città attraverso il cibo e la buona cucina"

Un appuntamento social per promuovere e far conoscere le realtà del nostro territorio

Si chiama ‘Foggia a morsi’ ed è il nuovo appuntamento social nato per promuovere la città attraverso i prodotti e le eccellenze della tradizione culinaria locale e attraverso le preziose materie prime che offre il territorio.

Il progetto - che ha come obiettivo quello di far conoscere il capoluogo dauno in un modo del tutto nuovo e originale, nasce dalla voglia di stimolare e sostenere la crescita della propria terra così ricca, varia, e straordinariamente unica.

L’idea è nata dall’amore per Foggia e dalla passione per il buon cibo e la cucina di Donatella e Antonio, moglie e marito, che due anni fa hanno aperto il loro account instagram ‘Metti Tavola’, con l’intento di far conoscere al pubblico le bellezze della loro città natale, dal vasto patrimonio artistico e culturale, all’altrettanto vasta tradizione culinaria.

Da questa passione, da un incontro, è nata la brillante iniziativa di ‘Foggia a morsi’, ossia quattro appuntamenti social con il food made in Foggia. Oggi è una serie di quattro appuntamenti cominciati il 7 settembre, il prossimo è in programma il 14. Diverse le location.

‘Foggia a morsi’ nasce perché da sempre la tavola è il luogo dove mangiare insieme, è un modo per conoscersi, socializzare e rafforzare le relazioni già esistenti e crearne anche di nuove. Un momento appagante per il palato.

Per ogni puntata diversi blogger e Instagrammer di Foggia saranno ospiti di ristoranti locali e racconteranno l’evento sui loro profili Instagram, condividendo i momenti conviviali delle serate e facendo conoscere le location, ma soprattutto i piatti e il cibo foggiano.

Se siete curiosi non perdete il prossimo appuntamento, che potrete seguire sui seguenti profili Instagram:

Metti_tavola

A casa di Carola

Il cuore in pentola

La cucina del fuorisede

La forchetta ribelle

Maria Grazia Cericola

Moreno&Santa

Nel cassetto della cucina

Paola Rita Marra

Raffy 2014

Soralella1966

Susyonorato