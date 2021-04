'Viaggio tra le bellezze sanseveresi - Il film': il progetto nato per valorizzare il territorio cittadino

È partito da diversi mesi il progetto, fortemente voluto dalla nostra associazione, 'Viaggio tra le bellezze sanseveresi - Il film', un docu-film realizzato dai nostri ragazzi che ha lo scopo di raccontare la storia e la cultura della nostra città, nonché mostrare le 'bellezze' presenti nel nostro territorio. Questo progetto, frutto di un lavoro molto intenso e duro, ci rende molto fieri ed orgogliosi dei nostri ragazzi, a dimostrazione del fatto che, nonostante la nostra città sia spesso vittima di episodi di cronaca, siamo una cittadina fatta di persone perbene ed i nostri giovani vogliono, ancora una volta, dimostrare e mostrare la bellezza e la ricchezza di San Severo, la sua cultura e la sua storia.

L’obiettivo di San Severo Siamo Noi è quello di valorizzare il nostro territorio attraverso obbiettivi specifici come questo: ovvero cercare di avvicinare, soprattutto i più giovani, alla nostra città, imparando ad amarla, rispettarla e valorizzarla. Amando San Severo, rispettandola, possiamo riappropriarci del nostro territorio e possiamo fare in modo di valorizzare la nostra terra, partendo dalla sua storia e dalla sua grande cultura. San Severo è una città dalle grandi ricchezze, forse per troppo tempo oscurate! È arrivato il momento di farle conoscere e siamo sicuri che progetti come il nostro possano essere utili a tale scopo!

Siamo molto soddisfatti del fatto che dei ragazzi davvero molto giovani si siano cimentati in questa 'avventura cinematografica', cercando di raccontare, nonostante la loro giovanissima età, la storia della nostra cittadina: Domenico Mitolo ed Emilio Liemonte (ragazzi di soli 17 anni) sono tra questi.

Il nostro 'film' è stato accolto con molto interesse dalla nostra comunità, e di questo siamo molto fieri: in poche ore abbiamo raggiunto moltissime persone, ottenendo oltre 15.000 visualizzazioni, condivisioni su condivisioni e ricevendo tantissimi attestati di stima da parte di tutti. Questa è la dimostrazione che San Severo ha tanto da offrire e che i sanseveresi sono sempre molto fieri della propria terra e, anzi, hanno voglia e necessità di rialzarsi e ripartire, partendo dalle proprie radici, dal proprio territorio, che noi non smetteremo mai di amare, rispettare e valorizzare!