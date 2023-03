Scenari cinematografici dal Gargano ai Monti Dauni: le location piacciono a registi e produttori

Registi e produttori cinematografici scelgono sempre più la provincia di Foggia

La Puglia ha ospitato set di film e serie televisive nazionali con i suoi scenari mozzafiato che si prestano molto alla scena cinematografica; e la provincia di Foggia è stata spesso coinvolta.

Nel 2014 Vico del Gargano ha ospitato, per sette settimane, le riprese di ‘Questo è il mio paese’ di Michele Soavi. La serie tv prodotta da Cross Productions e Rai Fiction con il supporto di Apulia Film Commission, tratta la storia di Anna, una donna forte, speciale, che ama le sue origini al punto da difenderle strenuamente, come difenderebbe i suoi figli e gli amori della sua vita. La protagonista è interpretata dall’attrice Violante Placido e, accanto a lei, ci sono stati tanti altri volti noti cari al pubblico televisivo. Tutto il cast è stato diretto da Michele Soavi.

Il Gargano regala altre ambientazioni grazie alle riprese, nel 2021, della fiction Rai: ‘La sposa’, diretta da Giacomo Campiotti, regista della fortunata tripla serie de ‘I braccialetti rossi’. Protagonisti della fiction ambientata negli anni Sessanta, che vede come protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, volti molto noti nel mondo della televisione e del cinema.

Nel 2022 un altro film, presentato anche alla 79esimaMostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, ‘Ti mangio il cuore’, regia di Pippo Mezzapesa con protagonista la cantante Elodie, è stato girato sul territorio foggiano in particolare tra Ascoli Satriano, Castelluccio Dei Sauri, Margherita Di Savoia, Foggia, Carpino, Manfredonia, Vieste, Cagnano Varano e Barletta. Nel regista è nata la voglia di farne un film, come se fosse un romanzo western, una storia di vendette e di passioni in una Puglia primordiale. Un amico magistrato del regista gli raccontò, molti anni prima, delle storie di faide nel Gargano che lo incuriosirono così tanto da leggere il libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, pubblicato da Feltrinelli.

La Capitanata è tornata ad ospitare, in uno dei suoi borghi più pregiati, un importante set di produzione cinematografica americana. Nel novembre del 2022 sono iniziate le riprese di ‘Pins and Needles’ a Matera ma che si concluderanno ad Accadia. Si tratta di una divertente comedy su alcuni racconti della Bibbia, il cui protagonista è l’attore francese Omar Sy. comico, cabarettista e doppiatore francese di origini senegalesi e mauritane, che, dopo la partecipazione a ‘Quasi amici’, uno dei film di maggior successo di tutti i tempi in Francia, è sbarcato a Hollywood recitando in X-Men, Jurassic World e diventando protagonista nel 2018 della produzione Netflix Lupin. E’ una grande occasione di valorizzazione per Accadia e i Monti Dauni, del patrimonio dei borghi storici della Capitanata e del paesaggio della provincia di Foggia.