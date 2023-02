Carlantinesi scendono in strada per abbracciare i sanitari del 118: "Siete indispensabili"

Sabato 11 febbraio, nella giornata della memoria della Beata Vergine di Lourdes e nella ricorrenza della Giornata Mondiale del malato, la comunità di Carlantino ha ringraziato gli operatori socio sanitari. Dalla postazione del 118, infatti, è partita una fiaccolata terminata con la celebrazione di una Santa Messa.

L’iniziativa è stata organizzata dal parroco don Ivan Clemente, che ha donato alla postazione del 118 una statuetta della madonnina di Lourdes. “Oggi la Chiesa ricorda una delle più celebri apparizioni mariane, avvenuta a Lourdes. Da quel momento le apparizioni si sono ripetute per ben 17 volte e assai numerosi sono i miracoli e le guarigioni miracolose avvenute nel corso degli anni in quel luogo”.

Nello stesso giorno è stata celebrata la 'Giornata Mondiale del malato', ricorrenza che costituisce un’occasione speciale di attenzione e vicinanza da parte della Chiesa alla condizione degli ammalati e di tutti coloro che si prodigano per alleviare le loro sofferenze. “Gli operatori socio sanitari sono stati in prima linea al fianco di medici e infermieri nel fronteggiare tutte le problematiche legate alla pandemia. La stessa pandemia ci ha insegnato quanto siano indispensabili queste figure che vanno rafforzate e valorizzate” ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia.

Il primo cittadino di Carlantino ha sottolineato come per quasi 20 anni la categoria degli operatori socio sanitari ha avuto poca importanza per le istituzioni, è stata poco tutelata e poco ascoltata, nonostante rappresenti il primo interfaccia con i pazienti, ancora prima degli stessi medici e infermieri. I cittadini hanno dimostrato la loro vicinanza e la loro riconoscenza agli operatori del 118 accompagnandoli durante la fiaccolata e partecipando numerosi alla Santa Messa.