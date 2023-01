Gemelle record nel Foggiano: i 100 anni li festeggiano insieme, è festa grande ad Anzano

Anzano di Puglia, comune di poco più di 1000 abitanti che sorge sui Monti Dauni a 760 metri sul livello del mare, il 23 gennaio festeggerà le gemelle Francesca e Maria, che compiono 100 anni. Hanno trascorso un'intera vita insieme e insieme festeggeranno questo traguardo.

Non sarebbe la prima volta in Italia, forse il primo in assoluto in Capitanata. Maria si è sposata e ha avuto quattro figli, Francesca invece non è mai convolata a nozze. Hanno lavorato nei campi e nel loro secolo di vita hanno sempre pensato alla famiglia.