Nonna Teresa raggiunge il traguardo dei 100 anni: festa grande per l'infermiera di Panni

Festa grande a Panni per i 100 anni di Teresa Spremulli. Nel giorno del suo compleanno, mercoledì 22 dicembre, la banda musicale 'Città di Panni' ha suonato per le vie del paese. Accompagnata dal sindaco Amedeo De Cotiis ha raggiunto la Rssa Santa Maria Stella, che ospita da alcuni anni la cittadina pannese. Alla presenza di don Mimmo Guida, nonna Teresa ha spento le candeline circondata dall'affetto del figlio Francesco Bianco, della nuora e dei suoi nipoti e pronipoti.

Quella della centenaria del piccolo borgo dei Monti Dauni, è stata una vita lunga ma non facile. Teresa Spremulli è rimasta vedova giovanissima con un bambino da crescere, non si è persa d’animo, ha studiato con tenacia, diventando infermiera, professione che ha svolto per tanti anni. Da alcuni anni, dopo aver vissuto per lungo tempo a Foggia, è ospite della Rssa nel suo paese natale.