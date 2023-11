L'antica 'Festa dei morti' di Faeto, con la suggestiva processione delle zucche intagliate

Anche quest'anno l'antichissimo corteo processionale ha chiuso la festa dei morti a Faeto, l'incantevole borgo dei Monti Dauni. A differenza della festa di Halloween, importata direttamente dall'America, l'antichissima 'Fète de lo móre' (Festa dei morti) resta inalterata sin dall'antichità.

La mattina ci si reca nella chiesa del Purgatorio, nel cimitero comunale, per la Santa messa, in attesa che scenda il tramonto.

All'arrivo della sera, si spengono le luci e i bambini illuminano le vie del paese con le zucche che proteggono le candele accese. In processione fino al cimitero i bambini lasciano la zucca che contiene la luce della candela, appesa ad una croce. E li resteranno tutta la notte finché anche l'ultima candela sarà spenta.

Quest'anno, a causa della pioggia, la processione si è svolta "indoor", all'interno della chiesa, senza rinunciare all'antico atto di lasciare, uno per volta, la candela contenuta nella zucca intagliata, come ci racconta il parroco di Antonio Valentino il quale non ha voluto rinunciare a questo momento di raccoglimento tra cittadini, grandi e piccoli