A Monte il Comune dona libri alle elementari per la Festa della Donna

Nella Città dei due siti Unesco candidata a Capitale italiana della cultura 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune non regala mimose o cioccolatini, ma libri. Nell?ambito del progetto ?Monte Sant?Angelo città per le donne?, promosso dall?assessorato al Welfare, oggi alle oltre trenta classi della scuola primaria degli istituti comprensivi ?Giovanni XXIII? e ?Giovanni Tancredi-Vincenzo Amicarelli? è stato donato il volume ?Storie della buonanotte per bambine ribelli?, bestseller che ha venduto più di un milione di copie, scritto da Francesca Cavallo ed Elena Favilli.

'Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia, e, nel dubbio, ricordate: avete ragione voi', è la dedicata delle due autrici del volume che racconta 100 vite di donne straordinarie che hanno cambiato il mondo. 'Nel fare nostre queste parole vi auguriamo di riuscire a sognare in grande per potere, anche voi, con coraggio e determinazione, scrivere un pezzo di storia', hanno aggiunto le assessore Lea Basta (Welfare) e Rosa Palomba (Istruzione e cultura).

I piccoli alunni hanno realizzato dei lavoretti dedicati alle donne (nella gallery un'opera realizzata per le donne iraniane), che saranno esposti in occasione di una mostra che si terrà dal 20 al 25 marzo, in occasione della Settimana dell?educazione, che si aprirà al ministero della Cultura con l?audizione di Monte Sant?Angelo in qualità di finalista per il titolo di Capitale italiana della cultura.