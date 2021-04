La 'Festa del Soccorso' con gli occhi dei bambini

Al via la 2^ Edizione dell’attività ludico-ricreativa in occasione della prossima Festa del Soccorso

In occasione dei prossimi festeggiamenti patronali in onore di Maria SS del Soccorso, patrona della città di San Severo (FG), che si svolgeranno nel prossimo mese di maggio (da sabato 15 a lunedì 17), come consolidata tradizione, dopo l’inaspettato successo ottenuto lo scorso anno e una già presente richiesta di rinnovo dell’iniziativa, torna 'Con gli occhi dei bambini', attività ludico ricreativa ideata per i bambini e ragazzi che hanno a cuore la festa patronale, in tutte le sue caratteristiche.

Infatti, come lo scorso anno, i protagonisti saranno proprio loro: i fanciulli e le loro opere… i disegni!

Nel 2020, in piena emergenza coronavirus, l’iniziativa è stata sostenuta anche da alcuni docenti delle classi elementari e medie locali che in DAD hanno coadiuvato i loro alunni nella realizzazione dei disegni, unitamente ai propri genitori. Quest’anno si spera in una più larga collaborazione con i vari plessi sanseveresi affinché tantissimi altri bambini possano parteciparvi.

Come si concretizza questa iniziativa? Nulla di più facile ed alla portata di tutti: consiste nel far realizzare ai bambini e ragazzi, un disegno sul loro modo di vedere/immaginare la Festa del Soccorso. Ovviamente l’iniziativa è estesa non solo in città ma anche a tutti i bambini sanseveresi emigrati ovvero a tutti coloro che abbiano a cuore la tradizionale Festa del Soccorso.

I disegni dovranno essere 'firmati' col nome e cognome dell’artista e successivamente trasmessi a questa Associazione alla mail associativa tradizione.fujente@gmail.com o al numero della segreteria 351.9286118 tramite Whatsapp oppure sull’ account Telegram (@ Associazione Tradizione Fujente ), a partire da sabato 1° maggio fino a sabato 15 maggio 2021. Successivamente verranno raccolti in un album e mostrati in rete sulle piattaforme dell’Associazione Tradizione Fujente ( www.tradizionefujent.it , pagina facebook ed instagram), a partire da martedì 18 maggio. Inoltre verranno mostrati anche in diretta streaming sulla pagina facebook @tradizionefujente in data che verrà comunicata nelle prossime settimane.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dallo staff associativo affinché ai bambini venga data la possibilità di essere parte attiva della Festa del Soccorso e di viverla attraverso i loro sentimenti riportati su carta anche perché, un domani, saranno loro a dover tramandare ciò che oggi abbiamo ereditato affinché questa tradizione, ormai conosciuta in tutto il mondo, venga gelosamente custodita così come lo è ora, da parte di tante persone che hanno a cuore la fede, le usanze e la storia di San Severo.