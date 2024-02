Festa grande a Carpino per i 100 anni di Zi Ndónjë: “Prezioso custode dell’identità locale”

A 100 anni esce, fuma e gioca ancora a carte nel Bar La Legge, il bar centrale del paese, elargisce consigli e, quando le cose non vanno, anche qualche rimprovero: un’energia straordinaria quella di Antonio Coccia, neo centenario di Carpino che ieri, venerdì 23 febbraio, ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita.

Ha spento le candeline a tre cifre su una torta che non fa mistero del suo vizio. Cento anni e non li dimostra. A festeggiare lo speciale compleanno, insieme alla sua numerosa famiglia, sua moglie Isabella, i suoi figli Matteo, Pasquale e Antonietta, e i tantissimi nipoti, l’intera comunità rappresentata dalla vice sindaca di Carpino Caterina Foresta, che ha portato “i più sentiti e sinceri auguri da parte dell'amministrazione comunale”.

Ha consegnato una targa celebrativa a Zi Ndónjë, come lo chiamano in paese, “dolcissimo centenario”, lo ha definito la vice sindaca, “prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire. Pensando ai suoi cento anni - ha proseguito Caterina Foresta - provo emozione, perché lui ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia, e non si è certamente risparmiato: ha vissuto anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente. Oggi è ricambiato dall'amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette ai giovani e a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono da sempre alla base della nostra comunità. È per tutti noi un esempio di vita. La sua ‘lunga giovinezza’ è per la nostra comunità motivo di compiacimento che attesto con affetto".

Ancora molto lucido, Antonio Coccia ricorda gli aneddoti e avvenimenti del suo passato e, come lo definiscono i suoi amati familiari, è “il cuore pulsante della famiglia”.

Tantissimi i messaggi di auguri e gli attestati di stima ricevuti. “La nostra comunità ha il privilegio di annoverare tra i suoi cittadini un nuovo centenario, un altro esempio meraviglioso di longevità – scrive la Pro Loco - Zi Ndónjë ha raggiunto il traguardo dei 100 anni amando e affrontando la vita con gioia, dignità, modestia, forza e coraggio. Prezioso custode dell’identità locale, della memoria storica, culturale e sociale è ammirevole testimone dei tanti cambiamenti succedutisi in un secolo, affrontati ogni giorno con determinazione e giovialità ricevendo in cambio l’affetto e le cure della sua famiglia e il rispetto di tutti noi. A lui giungano i più affettuosi auguri e le più vive felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto”.