Ferdinando Fioretto porta in alto il nome di San Severo: è tra i 5 migliori giovani ricercatori italiani in Usa

Ferdinando Fioretto è tra i 5 vincitori degli Young Investigator Awards di Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America. Originario di San Severo, Fioretto si è aggiudicato il 'Mario Gerla Award'. E' professore alla Syracuse University, dove applica l’intelligenza artificiale per migliorare infrastrutture su larga scala, come quelle destinate alla distribuzione dell’elettricità, in modo da evitare sprechi e diminuire l’impatto ambientale.

L’appuntamento, che si è tenuto lo scorso 9 dicembre in modalità digitale, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Washington, e sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, è stato aperto dal saluto dell’ambasciatrice Mariangela Zappia, seguito da un video messaggio del ministro dell’Università e Ricerca Maria Cristina Messa. Nel corso dell’evento sono stati annunciati i vincitori dei cinque premi dell’ultima edizione degli Young Investigator Awards: sono Matteo Muratori per l’Embassy of Italy Award, Giulia Riccò per l’RnB4Culture Award, Daniele Simoneschi per il Paola Campese Award, Ferdinando Fioretto per il Mario Gerla Award e Francesco Monticone per il Franco Strazzabosco Award. Il Lifetime Achievement Award è stato assegnato a Silvio Micali.

"Quella di promuovere la dimensione internazionale dell’alta formazione e della ricerca è una delle nostre priorità" ha dichiarato il Ministro Maria Cristina Messa nel suo messaggio di saluto. "Sarà strategico, anche grazie alle opportunità del PNRR, consolidare ed espandere relazioni bilaterali e accordi istituzionali tra le università e centri di ricerca italiani e statunitensi, facendo leva su progetti condivisi e su una sempre maggiore mobilità di ricercatori e accademici. Il ruolo di Issnaf in questo processo sarà importante".