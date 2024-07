Federico Fiorentino, il concorrente garganico di Temptation Island: "Mi piace un po' tutto di me"

Nella nuova edizione del programma Temptation Island c'è anche Federico Fiorentino, per tutti Fede, il 23enne di San Giovanni Rotondo laureando in Scienze Motorie. Il giovane personal trainer e istruttore ammette di essere un tantino narcisista: "Mi piace un po' tutto di me, ho parecchia personalità. Molte persone mi dicono che apparentemente sembro una persona molto sicura di sé"

Tra dieci anni immagina di vedersi all'estero, in una località calda, tra sport e benessere mentale e fisico. "Mi reputo un ragazzo abbastanza solare, socievole, riesco a stare benissimo in mezzo alla gente e ad adattarmi a tutte le situazioni, ovviamente sempre in maniera positiva".