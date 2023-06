Federica Pellegrini adotta e libera una tartaruga sul Gargano

Da oggi Libera è di nuovo in mare aperto e ha una nuova mamma: Federica Pellegrini. La Divina del nuoto italiano questa mattina (in occasione della Giornata mondiale degli oceani) ha fatto visita al centro di recupero tartarughe di Manfredonia dove ha adottato e liberato un esemplare di 'Caretta caretta'.

Libera – questo il suo nome – che ha circa 20 anni, era stata catturata accidentalmente da un peschereccio e portata presso centro sipontino di Legambiente, dove lo staff si è occupato della sua riabilitazione. E oggi è tornata nel suo habitat.

La campionessa, dopo aver pranzato al Circolo Velico Gargano e aver conosciuto la sua ‘figlioccia’, a bordo di un gommone ha accompagnato gli operatori del Crtm al largo ed è entrata in acqua con Libera per un ultimo saluto. “Liberare in mare la mia tartaruga marina, grazie alla campagna ‘TartaLove’ è un’esperienza che invito tutti a provare. Un gesto, semplice ed emozionante, per prenderci cura di questo ambiente magnifico” ha raccontato i un video postato sui social.

‘TartaLove’ è una campagna di adozioni simboliche di Legambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine della specie caretta caretta. Sono almeno 130.000 le tartarughe marine in pericolo di vita ogni anno nel Mediterraneo. E almeno 40.000 – si legge sul sito della campagna – quelle che muoiono a causa delle catture accidentali, dei rifiuti ingeriti e per traumi causati dal traffico nautico.

I fondi raccolti con questa campagna vengono impiegati per il mantenimento dei centri di recupero (grazie ai quali negli ultimi 10 anni sono stati salvati oltre 1600 esemplari di tartarughe marine), per la formazione e sensibilizzazione di pescatori e comunità locali, per campagne di comunicazione e per il monitoraggio e la sorveglianza dei siti di nidificazione.