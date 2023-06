Famiglia da record, con la piccola Filomena i figli diventano sette: "A casa c'è sempre aria di festa"

Si chiama Filomena, è venuta al mondo all'una di notte del 2 giugno, giorno in cui l'Italia festeggia la Repubblica, ed è l'ultima si sette figli nati dall'amore di mamma Leonarda e papà Roberto.

La piccola - nata nel Punto Nascita dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, di 3,240 kg per 50 cm - si aggiunge ad Alex 15 anni, Marzia 13, Samuel 10, Fabiana 7, Nicolò 4 e Désirée Pia 2.

A chi le ha chiesto come si fa a crescere sette figli, la madre ha risposto così: "È tutta una questione di organizzazione. Ognuno ha i propri compiti. Abbiamo reso autonomi i più grandi e quando occorre ci aiutano con i più piccoli. Posso contare su una nonna, ma tutto il resto lo facciamo io, principalmente, e mio marito".

In un’epoca di 'inverno demografico', la nascita del settimo figlio è una notizia. "I figli per me sono un'emozione unica. Mi basta uno dei loro sorrisi per rasserenare una giornata nera. In casa c'è sempre un'aria di festa e di chiasso, posso dire che non ci annoiamo mai" ha ribadito mamma Leonarda.