Via le scritte che imbrattano piazza Tribunali e ora c'è un pannello descrittivo per la chiesa

L’impegno del Fai di Lucera per la valorizzazione del patrimonio artistico prosegue con un’iniziativa per il Padre Maestro di buon augurio anche per la candidatura di Lucera a capitale della cultura Italiana.

Il 6 agosto a Lucera è un giorno particolare, si ricorda la nascita del Santo lucerino, San Francesco Antonio Fasani e quest’anno è stato omaggiato di un dono speciale: un pannello descrittivo italiano-inglese che illustra il Santuario e la storia del Santo che insieme a San Giuseppe di Copertino rappresentano gli unici Santi pugliesi.

L’idea partita dal gruppo F.A.I. di Lucera è stata condivisa e realizzata con il Rotaract, il Rotary Club , il Club per l’Unesco, il Lions Club, il Comune, Biblioteca Comunale ‘Ruggero Bonghi’, Itet Vittorio Emanuele III, Liceo Bonghi Rosmini.

È stata un’inaugurazione insolita: subito dopo la benedizione, infatti, è partita un’azione collettiva per la rimozione delle scritte presenti in piazza Tribunali.

L’operazione non è stata completata ma a settembre i volontari torneranno per pulire definitivamente le scritte di una delle piazze più belle della cittadina pugliese.

Giuseppe Toziano del gruppo Fai di Lucera ringrazia la ditta La Valente per la realizzazione del manufatto, la ditta Eredi Bozza per l’installazione, l’architetto Antonio Cordella, l’architetto Lina Casiero , il geometra Marco Di Dio , Veronica La Rotonna per la grafica, la carrozzeria e Attilio di Gioia, la Ferramenta Pinto, Edil 2000, i frati della Basilica Santuario di San Francesco Antonio Fasani e tutti gli uomini e donne di buona volontà presenti.