Fabrizio Cota, il tiktoker che svela le bellezze della Capitanata: "Ma voi ci siete mai stati a..."

Dalla passione per i social e per i viaggi, nasce il suo format su Tiktok, per raccontare la Capitanata e non solo.

Fabrizio Cota, nato a San Severo 28 anni fa, da tre utilizza i social per pubblicare i suoi video. Da un anno è approdato su Tiktok, dove è nata la sua passione di raccontare la provincia di Foggia.

Il suo modo di impostare i video è sempre lo stesso: parte con la domanda "ma voi ci siete mai stati a...", poi continua a raccontare la storia, e non solo, del paese che visita. E' molto apprezzato dagli utenti della stessa Capitanata, che con i suoi tiktok scoprono cose della provincia o addirittura della propria città, che non conoscevano.

Al suo fianco, in quasi tutti i video, ci sono la sua compagna Naomi e la sua amica a 4 zampe Enea. Insieme girano in lungo e in largo il paese da raccontare.

Come spiega Fabrizio, oggi è disoccupato (ha lavorato nelle Usca nel periodo Covid), ma preferisce dedicarsi ai social, strada intrapresa da molti giovani, sia per poter raccontare - oggi la propria provincia e poi la propria regione - sia per cercare di guadagnare abbastanza per potersi sostentare.