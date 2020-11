Un evento per Natale fatto di cuore e cioccolato

L’associazione di volontariato 'I diversabili onlus e il laboratorio di 'Cioccolateria Sociale' in questo tempo sospeso vi accompagnano nell’attesa del Natale 2020, particolare ma più che mai desiderato nella speranza che il suo messaggio d’amore possa consolare il cuore di ognuno.

Con la lettera 'Per un Natale di cuore e cioccolato' vogliamo farvi sentire il nostro abbraccio da vicino vicino, con l’augurio di un natale per sempre… bello e unico, vissuto nella semplicità delle cose che contano.

Ancora, in amicizia, vi confidiamo che avevamo in cantiere iniziative da vivere insieme nelle strade e piazze della nostra bella Lucera, per questo Natale non sarà possibile, ma intanto il nostro cioccolato che parla al cuore e al gusto non può rimanere in magazzino.