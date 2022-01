La Befana vien su due ruote a Foggia

Da un'idea di Brigata Motorizzata Mas, col supporto e la collaborazione dell'associazione Scooter&motofriends Manfredonia Community, è nato l'evento 'La befana vien su due ruote'. L'iniziativa ha lo scopo di amplificare e dar eco ad alcune organizzazioni socio/umanitarie volontarie quali il Filo del Sorriso (clown therapy) di Foggia, Il Delfino (Asd disabili) di Manfredonia.

Il pretesto è la raccolta e la consegna di doni a bambini speciali, o in degenza ospedaliera per la circostanza dell' Epifania. Il gruppo motociclistico 'Brigata Mas', assieme all'Associazione motociclistica 'Scooter&motofriends Manfredonia Community' e a quanti altri vorranno unirsi e supportare l'iniziativa, si incontreranno nella città di San Pio, San Giovanni Rotondo.

La sera del 5 gennaio, alle 18:30, davanti al santuario di S. Maria delle Grazie verrà impartita la benedizione dei caschi. A seguire, tutti i motociclisti, scorteranno la 'Befana' che, passando per Manfredonia prima, raggiungerà la città di Foggia. Qui avverrà il brindisi celebrativo e la 'cena/pizza di Brigata' facoltativa. Il 6 gennaio, alle 09:30, ci sarà l'incontro tra i gruppi motociclistici organizzatori e quelli che si vorranno aggregare. Poi tutti assieme, muoveranno in direzione dei reparti ospedalieri degli ospedali Riuniti di Foggia per incontrare i rappresentanti dell'associazione 'Filo del Sorriso' con la distribuzione dei primi doni dalla 'Befana'.

A seguire, il corteo di motociclette si dirigerà a Manfredonia per raggiungere i rappresentanti dell'associazione il Delfino, presso il porto Turistico 'Marina del Gargano', dove verrà completata la distribuzione dei doni da parte della Befana. Con quest'ultimo atto si potrà ritenere conclusa la manifestazione sottolineando il momento con un brindisi.