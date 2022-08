Il sommelier e Campione d'Italia Lamargese firma due vini: "Con 'Rosa del Gargano' e 'Pélagos' racconto il territorio"

Il sommelier professionista Rocco Lamargese, già oro ai Campionati della cucina italiana 2022, lancia una linea di vini che racconta le eccellenze del territorio. Il progetto parte con due etichette che intendono valorizzare vitigni autoctoni pugliesi: si tratta del rosato ‘Rosa del Gargano’, ottenuto da uve Nero di Troia, e del bianco ‘Pélagos’, da uve Bombino Bianco.

“Sono due vini versatili, che possono essere abbinati ad antipasti e piatti a base di pesce, primi piatti, salumi e formaggi, carni bianche”, spiega il 35enne Food and beverage manager peschiciano, sommelier professionista ed esperto di intaglio di vegetali con tecnica thailandese e titolare del ‘De Vinum’ wine bistrot, di Peschici. “Finalmente prende vita questo progetto che avevo in mente da un po’ di tempo. Sono sommelier professionista da tanti anni e la passione per il vino mi ha trascinato verso questo nuovo e affascinante progetto”.

I vini sono stati prodotti in una delle più rinomate cantine del territorio. Lamargese ha selezionato personalmente i vitigni e i campioni delle uve per ottenere il prodotto desiderato: “Sono vini ideali per l’estate”, spiega. “Soddisfano la vista e il palato, con calici briosi, freschi e profumati seppure strutturati”. Per il lancio delle etichette sono state prodotte 1000 bottiglie in tiratura limitata. Si tratta di un ulteriore tassello del progetto del giovane peschiciano che, già con l’apertura del suo wine bistrot, aveva deciso di investire nel territorio.

“Il nostro concept - aveva spiegato all’indomani dell’inaugurazione - è la valorizzazione del territorio, attraverso un’idea innovativa e concreta che premia i prodotti della tradizione culinaria e vinicola pugliese senza però tralasciare quelle che sono le eccellenze nazionali e internazionali”. Le sue bottiglie, quindi, si aggiungono alla già ampia cantina del De Vinum, che Lamargese cura e aggiorna personalmente, con proposte locali, nazionali internazionali, insieme alle bollicine più ricercate.