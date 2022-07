Venti anni di 'Estate Ragazzi' a San Marco in Lamis

Un compleanno importante quello che si celebra a San Marco in Lamis con la manifestazione dell’Estate Ragazzi promossa dall’Azione Cattolica. Da 20 anni l'evento è un punto di forza nel panorama delle manifestazioni che si svolgono durante la stagione estiva, una delle poche manifestazioni che non ha subito il logorio del tempo, ma nel corso degli anni ha maturato un’esperienza che ha coinvolto i più giovani attraverso il gioco in temi importanti.

Anche quest’anno con Clip, l’estate ragazzi mette al centro delle proprie attività la capacità dei più piccoli di analizzare e capire quali siano le cose importanti a cui riescono a rimanere legati, come fa una molletta, simbolo dell’estate ragazzi 2022, con le cose stese sulla corda. "L’orizzonte del Sinodo universale della Chiesa traccia tre strade, della comunione, partecipazione e missione. Lo stare insieme non diventa solo un’esigenza primaria di quell’età, ma assume un significato importante quello di camminare insieme. Non si è da soli, anche quando tutto farebbe pensare che sia così. Festeggiare 20 anni di quest’esperienza è ripercorrere il cammino fatto in questi anni. Non si è trattato solo di intrattenere i ragazzi per alcuni giorni. Ma con loro abbiamo costruito un percorso di maturazione, di riflessione, di incontri, di canti e di bans. Mettersi in gioco ha significato per tanti abbattere quei muri che ci costruiamo intorno e che non ci fanno vivere la dimensione dell’altro. Si fa festa non per ricordare un evento. Si fa festa con quanti in questi anni, da ragazzi e adolescenti, ora genitori e professionisti, continuano a vivere l’esperienza dell’estate ragazzi nel quotidiano, portando con sé i valori importanti che sono alla base di ogni relazione" il commento di Antonio Daniele.

Le venti candeline saranno spente durante una festa a tema che si svolgerà giovedì 21 luglio dalle 17.30 alle 22.30 in Villa Comunale.