A 'L’acchiappatalenti' standing ovation per il piccolo Francesco Pio ‘cantante d’altri tempi’

Standing ovation per il piccolo Francesco Pio Manzi, 11enne di Foggia, ‘un cantante d’altri tempi’, primo ad esibirsi nella terza puntata del nuovo talent show condotto da Milly Carlucci ‘L’acchiappatalenti’, in prima serata su Rai Uno.

Prima di cantare ‘Voglio vivere così’ nella prima manche in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, si è presentato al grande pubblico. “A me piace giocare a calcio, vedere il Foggia, poi cantare e l’antiquariato. Questa passione l’ho presa da mio zio, che ha una casa bellissima, piena di oggetti di antiquariato. Ho comprato il giradischi e anche il grammofono, e lui mi ha regalato anche qualche disco. I miei idoli sono Enrico Caruso, Carlo Buti e Daniele Serra. Io vado spesso allo stadio, in Curva Nord, e mi chiamano il piccolo sbandieratore. Il mio talento è cantare”.

A Francesco Pio non piacciono le cose moderne ed elettroniche. Ha un vecchio modello di cellulare senza internet, che gli serve soltanto per chiamare. “I miei amici si lamentano perché io non ho i social, però a me sta bene così”, ha spiegato.

“È uno dei pochi bambini che vorrebbe scendere ancora per strada a giocare – ha raccontato il papà - ma non trova mai nessuno, quindi molte volte lo accompagno io, perché i ragazzi adesso stanno tutti davanti a questi giochini. Lui invece vuole andare per strada a giocare”.

E se lo zio che ascoltava musica lirica gli ha trasmesso questa passione, quella per il Foggia gli è “venuta spontanea”.

Ha espresso il desiderio che a sceglierlo fosse un ‘acchiappatalento’ fuori dagli schemi come lui. Ed è stato ‘acchiappato’ da Francesco Paolantoni, talent scout insieme a Wanda Nara, Teo Mammucari, Mara Maionchi e Sabrina Salerno, che combattono per conquistare a suon di martelletto il migliore talento da portare in finale.

In quel di Foggia, invece, a fare il tifo per lui era un altro talent scout, il maestro Giulia Panettieri.

“Il mio fiuto infallibile questa volta non si è sbagliato, complimenti, sei straordinario. Vi ricordate ‘Il Volo di tanti anni fa’? Questo ragazzo qua li ha stracciati”, ha detto Paolantoni.

A proposito del trio, Mammuccari lo ha rimproverato: “Hai fatto una gaffe. Sono ancora attuali. Di musica non ne sai niente”.

“Il bambino è bravo, è un po’ acerbo, per motivi di età”, ha detto Mara Maionchi. La giuria composta da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura gli ha assegnato 22 punti.