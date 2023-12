Erasmus a Foggia: studenti spagnoli, turchi e polacchi a scuola di 'mustacciuoli'

Circa 300, tra ragazze e ragazzi, provenienti da diversi paesi come Ucraina, Spagna, Turchia e Polonia, ne approfittano della permanenza a Foggia per imparare a fare i dolci tipici foggiani.

Guidati e aiutati da Esn (Erasmus Student Network) 24 studenti a Foggia per il progetto Erasmus approfittano del periodo natalizio per andare a 'scuola di mustacciuoli'. Ospitati dal pub Wifo e accompagnati dai volontari Esn, i giovani studenti si sono cimentati nella preparazione dei dolci tipici della tradizione foggiana. Magari non azzeccando a pieno forma e nome, ma sicuramente pieni di impegno.

Come ci spiega Fabio D'Emilio, presidente della sezione di Foggia Esn, gli studenti vengono seguiti per sbrigare le pratiche burocratiche, per trovare casa e per essere accompagnati durante le ore di svago. Ai nostri microfoni Nazli Cinar, studentessa turca e Viktor Egido studente delle Canarie, ci raccontano la loro esperienza a Foggia e l'approccio con i dolci foggiani.