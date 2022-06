Emmanuel Macron scopre Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia che parla francese: "Ci ha scritto"

Entusiasmo alle stelle a Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia abitato da circa 150 persone, per la lettera che la sindaca Palma Giannini ha ricevuto dal presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron - tramite una missiva scritta dal suo capo di gabinetto, Brice Blondel - in risposta all'invito da parte della prima cittadina a presenziare la cerminonia dell'inaugurazione della statua raffigurante Carlo I D'Angiò che si terrà il 23 luglio prossimo: "Vi ringrazio calorosamente”.

"Madame la Maire, Le Président de la Republique française a bien reçu la corrispondance que vous lui avez adressée”, questo l’incipit della risposta vergata da Brice Blondel. “Sensibile al vostro messaggio di congratulazioni, Emmanuel Macron mi ha affidato il compito di ringraziarvi calorosamente e di assicurarvi la sua determinazione a continuare la sua azione in Francia e a livello internazionale per affrontare le nostre sfide comuni. Rinnovando la fiducia nel capo dello Stato, i francesi hanno mostrato il loro attaccamento a una Francia che continua a parlare al mondo, a difendere i suoi valori universali e a costruire un'Europa più sovrana e umana. Siate certi che il vostro gentile invito è stato preso in considerazione”.

Entusiasta Palma Maria Giannini: "La rispostta ci ha inorgoglito e ha riempito di gioia un’intera comunità. Siamo consapevoli che la sua venuta a Celle non ha molte probabilità, ma noi ci spereremo fino alla fine”. Nella missiva scritta dal capo di gabinetto Blondel, il presidente francese Macron non chiude le porte ad un suo arrivo in Puglia ma si limita a comunicare di aver ricevuto la missiva scritta dalla sindaca cellese e di aver preso atto dell’invito a presenziare alla cerimonia di inaugurazione della statua. Per questo motivo, la sindaca e tutti i cittadini cellesi continuano a sognare l’arrivo nel piccolo comune dauno, il più piccolo in assoluto della Puglia, del presidente Macron.

Carlo I D’Angiò Re di Sicilia, figlio di Luigi VIII di Francia, è il sovrano a cui si fa risalire l’origine di Celle di San Vito. Infatti, nella seconda metà dell’XIII secolo, Carlo I d’Angiò, dopo aver liberato Lucera dai Saraceni, concesse ai suoi soldati di richiamare le proprie famiglie e stanziarsi, per motivi di sicurezza, presso le cellette dei monaci situate alle pendici di Monte San Vito. Dieci di queste famiglie piantarono in questo posto le proprie radici fondando Celle di San Vito e la sua comunità che da allora si caratterizzò per l’uso della lingua francoprovenzale.

Il comune di Celle di San Vito, unitamente al vicino comune di Faeto, è l’unica isola linguistica francoprovenzale presente nel Sud Italia, riconosciuta e tutelata da una legge statale quale 'preziosa minoranza etnico-storico-linguistica'. Non solo, il francoprovenzale è stato riconosciuto dall’Unesco lingua a rischio di estinzione e, pertanto, inserita nell’Atlante Atlas come patrimonio culturale immateriale da tutelare.

La sindaca Giannini, nella missiva inviata a Macron lo scorso mese di gennaio, aveva sottolineato che "la forte identità storica ereditata dagli avi francesi costituisce per tutti i cellesi un prezioso scrigno di cultura e tradizioni che continuano a essere costantemente tutelate, valorizzate e tramandate attraverso molteplici iniziative che si susseguono da diversi anni”.

“La dedicazione di una statua a un rappresentante della nobiltà francese del 1200 – ha concluso la Sindaca nella missiva di qualche mese fa – rappresenta la riconoscenza e l’orgoglio che questa piccolissima comunità di quasi 200 abitanti nutre, ancora oggi, nei confronti della propria identità storica e linguistica” indissolubilmente legata alla Francia.