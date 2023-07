'Emerarl Azzurra' approda a Manfredonia: il lussuoso yatch accolto da decine di Lamborghini

Ha attraccato stamattina al Molo di Ponente 'Emerald Azzurra', lo yatch di lusso di oltre cento metri di lunghezza, giunto a Manfredonia "a far bella mostra di sé con alle spalle lo skyline del centro storico".

Ad attendere sulla banchina i 79 membri dell'equipaggio e i 103 passeggeri, una decina di Lamborghini pronte ad accompagnarli per un tour alla scoperta della città e del territorio. "Una gran bella occasione di promozione e valorizzazione della nostra città a livello internazionale. Grazie ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di Porto di Manfredonia ed all'Agenzia Marittima De Girolamo per aver coordinato e reso possibile questa opportunità per la nostra città. Il mare si conferma la strada del futuro per Manfredonia, la risorsa principale sulla quale puntare per lo sviluppo", ha dichiarato il sindaco Gianni Rotice.