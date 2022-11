"L'esperienza meravigliosa" di Emanuele Pacca, l'attore foggiano de 'Il Maledetto' e 'The Christmas Show'

S’intitola 'The Christmas show' il nuovo film di Alberto Ferrari. Prodotto da Altre Storie e Viva Productions, è una fiaba moderna che ha come protagonisti attori del calibro di Raoul Bova, Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e Ornella Muti. La premiere si è svolta al The Space Odeon, dinanzi al Duomo di Milano, un evento a cui hanno partecipato l’intero cast di attori ma anche tanti ospiti, tra cui noti personaggi dello showbiz. Si tratta di una novella favola natalizia che strizza l’occhio alle opere italo-americane degli anni ’40 di Frank Capra, girato a Lecce nel 2021, nel momento forse di maggior difficoltà del cinema internazionale alle prese con le restrizioni dovute alla pandemia.

Una parte della pellicola parla anche pugliese, grazie alla collaborazione della Apulia Film Commission e al patrocinio del Comune di Lecce, ma anche per via della performance di Emanuele Pacca, attore foggiano 42enne che dopo il successo al Festival del Cinema di Roma grazie a 'Il Maledetto', questa volta veste i panni di un personaggio davvero divertente ma anche molto inaffidabile, da cui è meglio stare alla larga.

"Sono davvero felice di aver preso parte a questo film – dichiara Emanuele Pacca – soprattutto perché è stato girato in un periodo molto complicato come quello vissuto lo scorso anno. Al cast era concesso uscire dall’albergo solo per recarsi sul set e i rapporti con l’esterno e con la troupe erano ridotti davvero al minimo. Prima di girare dovevamo sottoporci ai tamponi, ma tutto è andato nel verso giusto grazie a un livello di attenzione che è stato fondamentale per lavorare in sicurezza. Per me è stata un’esperienza meravigliosa – ammette l’attore foggiano – soprattutto perché mi ha permesso di tornare a recitare davanti alla macchina da presa e accanto ad attori che stimo, capaci di farti sentire a tuo agio sul set nonostante non ci si era mai visti prima".

The Christmas show è un film che commuove, che mostra i sentimenti più veri e profondi ma che sa essere divertente senza perdere la propria eleganza. Arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 17 novembre 2022. Prodotto da Pierpaolo Piastra, è diretto da Alberto Ferrari, che torna dietro la macchina da presa dopo altre due commedie di successo come “Un figlio di nome Erasmus” e “La terza stella”.