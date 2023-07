Emanuele Grittani, il giovane scrittore di San Severo vince il premio dedicato a Ludovica Castelli

E' Emanuele Grittani, classe 2001 di San Severo, il vincitore dell'edizione 2023 del premio 'Les Flaneurs Edizioni Ludovica Castelli', in memoria della giovane scrittrice siciliana prematuramente scomparsa, dedicato a tutti gli autori under 35.

Il romanzo vincente è 'Il mazziere dei vinti' e sarà premiato in occasione della cerimonia che si svolgerà domenica 16 luglio presso il Circolo dei Finanzieri di Bari.

La storia, ambientata in un sud sommerso e disilluso, di forte impatto emotivo, tratta con consapevolezza ma anche con ironia, temi profondi come la depressione e la ludopatia.

Sant’Eusebio, un piccolo paese a nord del profondo sud, uno di quei luoghi che non intendono trovare posto nel mondo: una Macondo garganica, in cui la rigidità delle tradizioni si scontra con l’anarchia del mare. È qui che vive da sempre Antonio Quadrato, in compagnia dei nonni che lo hanno cresciuto, dei “vinti” che abitualmente frequentano l’agenzia di scommesse in cui lavora, e del suo unico “amico”, il fumettista Francesco Marinulo. Oltre che della sua depressione cronica. Finché un incontro, impetuoso come solo le onde sanno esserlo, riordina le sue priorità. Ad Antonio, il compito di decidere se lasciarsi travolgere o prendere il largo per scappare dalla propria interiorità. Al lettore, quello di scoprire se è possibile fuggire da sé stessi. A metà strada fra narrazione diaristica e flusso di coscienza, Il mazziere dei vinti è un romanzo d’esordio ironico e dolente, maturo e ribelle, onirico e disincantato, che indaga le storie sommerse nelle acque e nelle terre degli sconfitti.

«Grittani, in questo esordio fulminante, dimostra che per costruire un’ottima letteratura, servono ancora, principalmente, due materiali: una voce e un cuore. E in questa storia ci sono entrambi, indimenticabili" (Andrea Donaera)

Emanuele Grittani, nato a San Severo nel 2021, si è laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (con una tesi sperimentale in storia della musica sul dolore nella composizione nella vita di Charlie Parker, Amy Winehouse e Niccolò Fabi) ed è un cestista semiprofessionista. Il mazziere dei vinti è il suo romanzo d’esordio.

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

