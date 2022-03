A Vieste gli animali entrano a scuola: "Insegniamo ai bambini a relazionarsi correttamente con loro"

È partito lo scorso lunedì 14 marzo presso la scuola primaria Rodari, il progetto 'Amici animali' rivolto ai bambini delle classi prime, in collaborazione con la Lndc Vieste, che si pone l'obiettivo di educare i bambini alla corretta relazione con gli animali e insegnare loro i giusti approcci, l'importanza del microchip, della sterilizzazione, della raccolta deiezioni e le procedure in caso di ritrovamento animali.

La prima lezione si è svolta tra l' entusiasmo e le mille domande dei bimbi. "L'istituto comprensivo Rodari- Alighieri- Spalatro', afferma la presidente Lndc Vieste Nicoletta Pagano, "è da sempre un fiore all' occhiello per progetti riguardanti gli animali. Col dirigente Pietro Loconte abbiamo una collaborazione consolidata negli anni, ch con l'introduzione dell'educazione civica nelle scuole, ha trovato ancora più terreno fertile grazie anche alla referente per l'educazione civica Carolina Marchetti". Il progetto si concluderà ad aprile.