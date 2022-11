"Incredibile emozione" in un appartamento di Foggia, operatori del 118 fanno nascere un bambino

“E’ stata un’emozione incredibile”. Gli operatori della postazione del 118 di Borgo Incoronata devono ancora metabolizzare il ‘piccolo miracolo’ compiuto questa mattina, in un appartamento di via Parini, a Foggia.

Attivati alle 7.45 da una chiamata per un ‘codice giallo’, si sono ritrovati a dover far partorire in casa una giovane donna, alla sua seconda gravidanza. Il piccolo che è venuto alla luce è nato sotto i migliori auspici. Tutto, infatti, è andato per il verso giusto: dalla caparbietà dell’autista, Marco Campanaro, che nonostante una gomma forata lungo il tragitto ha deciso di raggiungere ugualmente l’abitazione, per evitare le lungaggini di una sostituzione mezzo; alla coincidenza che ha voluto un medico specializzato nel ramo, in quel momento di turno alla Centrale operativa del 118 per coordinare l’intera operazione.

Giunti sul posto, il soccorritore Vincenzo Figurella e l’infermiera Anastasiya Tomin hanno subito capito che non c’era tempo da perdere: le contrazioni si susseguivano rapidamente e il parto era già avviato. Questo nonostante la donna, all'ottavo mese e mezzo di gravidanza, avesse un parto cesareo programmato nelle prossime settimane e le ultime visite non lasciavano presagire la nascita imminente del suo secondo bambino.

Così, con il costante coordinamento della centrale operativa del 118 e l’invio in supporto di un’auto medica, l’equipe ha fatto nascere il bambino in sicurezza, assicurando al piccolo (che aveva anche tre giri di cordone attorno al collo) e alla mamma, tutte le cure e l’assistenza necessaria.

L’intera operazione è durata circa un’ora. Mamma e bambino stanno bene: sono stati trasportati, con un’altra ambulanza, al Policlinico di Foggia per ricevere le cure e l’assistenza del caso. Incredulo ed emozionato il padre, presente in casa insieme al primogenito, che ha ringraziato sanitari e gli operatori intervenuti per la loro umanità e professionalità.