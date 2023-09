Emozione a San Marco in Lamis, medici del 118 soccorrono donna incinta: il bambino nasce in ambulanza

Aveva una gran voglia di venire al mondo. Così grande, da non consentire neppure l’arrivo in ospedale. Andrea Pietro è nato all'interno dell’ambulanza che stava trasportando sua madre Grazia da San Marco in Lamis (dove vive assieme al marito) all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Tutto è accaduto all'alba di ieri mattina: “Abbiamo subito chiamato il 118 non appena mia moglie ha compreso che fosse arrivato il momento”, racconta a FoggiaToday Fabio Enrico, il papà del piccolo.

Epperò, la “fretta” del nascituro ha accelerato oltremodo i tempi. La frequenza sempre più ravvicinata delle contrazioni ha dato ai soccorritori giusto il tempo di posizionare la donna sulla barella e condurla all’interno del mezzo: “Il dott. Ritrovato del 118 ha subito compreso che mio figlio sarebbe nato prima dell’arrivo in ospedale. Di fatto, quando sono giunti presso la nostra abitazione, il bambino stava già uscendo”, dice Fabio Enrico.

L’ambulanza ha percorso pochi metri, prima che un dolce vagito rompesse la concitazione. “È nato alle 7.30, nei pressi della chiesa di San Bernardino. Pesa 3,3 kg e sta benissimo”. La tensione ha ceduto presto il posto alla gioia dei genitori e degli stessi operatori del 118 che papà Fabio non smette di ringraziare: “I medici del pronto soccorso di San Giovanni hanno accolto mia moglie e il bambino con un lungo applauso. Non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo provato”.