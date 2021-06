Condizionatori ko, caldo torrido nella sede dei vaccini di Lucera: a sorpresa arrivano i ventilatori donati e installati da Liu

Liu, proprietario di un negozio in via Foggia, ha donato e installato alcuni ventilatori presso la sede dei vaccini del palazzetto dello sport di Lucera

Il caldo asfissiante che sta tormentando l'Italia in questi giorni sta facendo avvertire tutto il suo peso anche sugli operatori sanitari che stanno lavorando per la comunità all'Hub vaccinale. "In questi giorni ci erano giunte numerose segnalazioni del caldo eccessivo che si sta vivendo all'interno del palazzetto dello sport", ci ha riferito Vito De Girolamo del comitato 'Io sto con il Lastaria'. "L'aria condizionata all'interno della struttura non funziona e di conseguenza il lavoro di chi sta somministrando i vaccini alla popolazione è diventato insopportabile".

A risolvere il problema o quantomeno a cercare di alleviare il caldo è intervenuto Liu, il titolare di un grande negozio su via Foggia, donando e installando una serie di ventilatori che sono stati molto graditi dagli operatori sanitari della nostra Asl.

"Un elemento positivo che emerge dall'inizio della pandemia è il buon cuore e la generosità di tante persone che ogni giorno ci fanno riscoprire il senso della parola "comunità". Liu, grazie di essere parte della comunità di Lucera"