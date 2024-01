Telethon, i clienti dei 'Mercati di città' campioni di generosità: raccolti oltre 32mila euro per sostenere la ricerca

Con l'Epifania arriva come ogni anno da 12 anni, la consegna da parte di Mercati di Città dell'assegno alla Fondazione Telethon. L'iniziativa promossa dal 2012 dalla famiglia Giannatempo, proprietaria dei supermercati a insegna Mercati di Città, con l'ausilio della coordinatrice della Fondazione Telethon della provincia di Foggia Antonella Squeo, e il corporate fundraiser della Fondazione Gaia Stara, e l'importante sostegno della testimonial Maria Pia Mastracchio, ha intercettato il grande cuore dei foggiani, che hanno effettuato una donazione libera nel mese di dicembre nei punti vendita Mercati di Città raggiungendo l'importo complessivo di oltre 32mila euro. Questo assegno andrà alla Fondazione Telethon che dal 1990 si occupa di finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Un ottimo risultato, in linea con quello ottenuto lo scorso anno. Malgrado il caro vita, anche quest'anno i foggiani hanno confermato la loro estrema generosità. Grazie all'iniziativa dei Mercati di Città, in poco più di dieci anni sono stati raccolti oltre 270mila euro per sostenere la Fondazione Telethon.