Il 'regalo' degli studenti UniFg per la città: in 37 donano il proprio sangue

Una giornata a cui hanno partecipato sia donatori abituali che ragazzi che per la prima volta si sono prestati a questo gesto solidale ed importantissimo, visto che il trend delle donazioni nel 2023 è in calo rispetto agli altri anni.

Ieri mattina, 37 studenti dell'Università di Foggia hanno donato il proprio sangue, grazie ad un'autoemoteca che è arrivata direttamente in ateneo, grazie ad una bella collaborazione tra Università, Avis Foggia, l'associazione Area Nuova e il Centro Trasfusionale degli Ospedali Riuniti.

Si è trattato di un grande successo, se si pensa che lo scorso anno, nello stesso periodo, in ateneo donarono 28 persone. Una giornata a cui hanno partecipato sia donatori abituali che ragazzi che per la prima volta si sono prestati a questo gesto solidale ed importantissimo, visto che il trend delle donazioni nel 2023 è in calo rispetto agli altri anni.