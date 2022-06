La Brigata Pinarolo compie 200 anni e festeggia con un atto d'amore: donate 40 sacche di sangue

L'iniziativa, questa mattina, a Foggia e in contemporanea in altre piazze pugliesi

La Brigata Pinerolo festeggia 200 anni di storia e ha scelto di celebrare l’evento con un’iniziativa dedicata alla cultura della donazione del sangue, per il sostegno delle persone che ne hanno la necessità. Questa mattina, grazie all’intesa tra Esercito e Avis Puglia, militari e volontari hanno donato il proprio sangue - circa preziosissime 40 sacche - nelle autoemoteche allestite in piazza Cavour, a Foggia, e in altre 5 piazze pugliesi. Presenti anche i militari del 21° reggimento artiglieria 'Trieste' e dell'11° reggimento genio guastatori, entrambi con sede a Foggia.