La cooperativa 'San Giovanni di Dio' per i bambini: donati 125 pacchi di pannolini alla parrocchia 'Gesù e Maria'

La cooperativa 'San Giovanni di Dio' ha provveduto alla donazione di 125 confezioni di pannolini alla parrocchia 'Gesù e Maria' di Foggia, in collaborazione con la Caritas Diocesana Foggia-Bovino.

L’iniziativa solidale, coordinata dalla dott.ssa Daniela Casamassa, rappresenta il tentativo di offrire un piccolo – ma allo stesso tempo, concreto – contributo alle famiglie che versano in situazioni di bisogno o difficoltà. "La Cooperativa San Giovanni di Dio – sottolinea la dott.ssa Casamassa – è da sempre sensibile “per vocazione” ai bisogni del territorio. E l’attenzione è massima allorquando il disagio economico e finanziario delle famiglie si riverbera direttamente sui bambini, che rappresentano i soggetti più fragili e indifesi della comunità. Speriamo che questo piccolo gesto possa contribuire a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà, indispensabile per il perseguimento del bene comune e per lo sviluppo del territorio".